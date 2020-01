Foggia, bomba contro il centro anziani: è il quinto attentato da inizio anno (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lavinia Greci La bomba carta, scoppiata questa mattina all'alba, è stata piazzata davanti alla cooperativa gestita da Luca Vigilante, fratello di Cristian che, il 3 gennaio, aveva subito un altro attentato Questa mattina, all'alba, una bomba rudimentale è stata fatta esplodere davanti alla sede de "Il sorriso di Stefano", un centro polivalente per anziani a Foggia. L'ordigno, posto in via Acquaviva, ha danneggiato l'ingresso a piano terra della struttura e alcune auto parcheggiate nella zona. Sul luogo dell'esplosione, subito dopo, sono arrivate diverse squadre di vigili del Fuoco e agenti di polizia, che hanno avviato le operazioni per mettere in sicurezza la zona. "Un'esplosione fortissima" La deflagrazione, definita imponente da alcuni abitanti, è stata avvertita da tutti, nonostante fosse mattino presto. "L'esplosione è stata fortissima. Erano le 5.45 del mattino. Hanno ... Leggi la notizia su ilgiornale

TeresaBellanova : Stanotte un'altra bomba esplosa a #Foggia. L'ennesimo atto di intimidazione verso chi ha scelto la legalità e lo St… - repubblica : Foggia, bomba contro un centro anziani: ennesimo attentato contro il manager sanitario che ha sfidato i clan [aggio… - Agenzia_Ansa : #Foggia, #bomba nel centro anziani, illesa l'addetta alle pulizia. Già obiettivo di #attentati uno dei responsabili… -