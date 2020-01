Ferrara, il vicecapogruppo leghista alla consigliera: “Un lavoro in Comune da 1400 euro, così non ti vedo più”. L’audio di Piazzapulita (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un contratto a tempo indeterminato da dipendente comunale in cambio delle dimissioni dalla carica di consigliere a Ferrara, Comune amministrato dalla Lega. A svelare l’audio è un’inchiesta di Piazzapulita (su La7), di cui qui proponiamo un estratto. La conversazione registrata di nascosto risale al 19 novembre 2019. Il vicecapogruppo leghista in consiglio comunale, Stefano Solaroli, propone all’allora sua collega di partito Anna Ferraresi, da mesi considerata una piantagrane per le sue continue denunce sul degrado in città, di accettare l‘assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Ferrara a 1400 euro al mese. Avrebbe dovuto fare la hostess presso il nuovo servizio turistico realizzato in città con trenini e autobus, che però è gestito da una società privata. Nell’audio si sente Solaroli dire: “A me sei venuta in mente te prima di tutto perché sei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

