Ferrara, a Piazzapulita «l’audio che può imbarazzare la Lega» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Stefano Solaroli aveva già scatenato polemiche per il video in cui, sdraiato a letto, impugnava una pistola, ora però la bufera in cui è finito il vicecapogruppo in consiglio comunale di Ferrara rischia di travolgere anche il suo partito: la Lega. In un audio diffuso durante la trasmissione Piazzapulita su La7, si sente Solaroli proporre un posto pagato dal Comune di Ferrara in cambio di dimissioni. La destinataria della proposta è un’allora consigliera leghista, Anna Ferraresi, poi passata al Misto. La consigliera, a un certo punto, avrebbe rotto con i vertici del partito che per questo avrebbero voluto «farla fuori». La donna racconta al giornalista Alessio Lasta che la ragione della rottura con i vertici starebbe nelle denunce da parte della consigliera dei disservizi e delle problematiche della città. «Finché c’era il governo di sinistra le mie segnalazioni ... Leggi la notizia su open.online

