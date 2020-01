Fernanda Lessa rischia la squalifica | Omofobia al Grande Fratello Vip

Fernanda Lessa squalificata? Frase omofoba al Gf Vip : Questo articolo Fernanda Lessa squalificata? Frase omofoba al Gf Vip è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fernanda Lessa squalificata per una Frase omofoba pronunciata in diretta contro Licia Nunez, concorrente come lei del Gf Vip? La terza puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda solo ieri sera ma a quanto pare sono tanti gli strascichi che si è lasciata dietro le spalle. Il conduttore Alfonso Signorini al ...

“Alcolizzata - drogata… sbiascica”. GF Vip - è caos. Fernanda Lessa finisce nell’occhio del ciclone : Hanno scatenato una polemica accesa le parole pronunciate da Fernanda Lessa dopo le nomination al Grande Fratello Vip. Il caos è scoppiato a fine puntata, quando il collegamento con la Casa di Cinecittà si è chiuso e gli inquilini si sono trovati a commentare le nomination. Fernanda Lessa, forse infastidita dall’aver ricevuto due voti (è stata nominata da Antonella Elia e Licia Nunez), non ha esitato ad descrivere la Nunez con l’appellativo di ...

Gli avvocati di Licia Nunez : “Fernanda Lessa è omofoba - chiediamo provvedimenti” : Gli avvocati di Licia Nunez hanno diramato un comunicato stampa a tutela della propria assistita, dopo le frasi omofobe di Fernanda Lessa. Nel comunicato si chiedono provvedimenti in tempi rapidi: "Chiamare Licia Nunez “la lesbica” è indice di omofobia. I responsabili del Gf devono intervenire immediatamente per non diventare complici".Continua a leggere

GF VIP - frase omofoba nella notte di Fernanda Lessa : “Fr…” seconda squalifica in arrivo? : Dopo un inizio alquanto fiacco, questa quarta edizione del Grande Fratello VIP sta regalando grosse soddisfazioni ai telespettatori. Anche gli ascolti hanno giovato di tutti gli avvenimenti che si stanno verificando in questi giorni, sta di fatto che sono notevolmente aumentati rispetto alla prima puntata. Ad ogni modo, ad animare la situazione, questa volta, pare ci abbia pensato Fernanda Lessa, la quale avrebbe pronunciato una frase omofoba ...

Fernanda Lessa ieri e oggi : com’è cambiata la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 : Ricordate Fernanda Lessa, la modella di origini brasiliane che ha spopolato nei primi anni 2000? oggi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip e, anche se non ha perso la bellezza che l'ha sempre contraddistinta, il suo aspetto è un tantino cambiato: ecco le foto che lo dimostrano.Continua a leggere

GF Vip : Bernardini De Pace e Moscariello chiedono espulsione di Fernanda Lessa per omofobia : Fernanda Lessa Annamaria Bernardini De Pace e Nando Moscariello, manager di Licia Nunez, dichiarano guerra a Fernanda Lessa, chiedendo al GF Vip che la concorrente venga espulsa. Nei giorni scorsi, infatti, l’inquilina brasiliana del reality di Canale 5 si è in più occasioni riferita alla Nunez etichettandola come “la lesbica” (qui un racconto dettagliato). Secondo Bernardini De Pace e Moscariello, la Lessa dovrebbe essere ...

GF Vip - nei guai anche Fernanda Lessa : frase omofoba contro Licia Nunez : Siamo solo alla terza puntata, ma l’impressione è che nel Grande Fratello Vip di quest’anno bisognerà stare molto più attenti a quello che si dice. Dopo l’espulsione di Salvo Veneziano per le frasi shock su Elisa De Panicis, ora al centro del ciclone c’è Fernanda Lessa. La concorrente, per parlare della compagna della casa Licia Nunez, si è riferita a lei con epiteti che tiravano in ballo la sua appartenenza sessuale. Fernanda Lessa e la ...

Fernanda Lessa - gelo con Licia Nunez al GF Vip : “Io nominata da una lesbica” [VIDEO] : Dopo il caos scatenato dalle dichiarazioni di Salvo Veneziano e la recente faida nata tra Antonella Elia e Elisa De Panicis, tocca ora a Fernanda Lessa dare il meglio di sé nel già inviperito ambiente del Grande Fratello Vip. L’organico di concorrenti messi assieme da Alfonso Signorini non sta deludendo, e i difficili rapporti venutisi a creare tra gli inquilini sta dando le scintille sperate; è stata proprio la brasiliana a mettersi in ...

Grande Fratello Vip 2020 - Fernanda Lessa vs Antonella Elia : «Mi mancano i miei cari - non sono sola come lei. Per nominarmi si è accordata con la lesbica» : Fernanda Lessa - GFVIP 2020 Al Grande Fratello Vip 2020 si è acceso lo scontro tra Antonella Elia e Fernando Lessa. L’ex modella brasiliana non ha gradito la nomination, fatta ieri sera dalla coinquilina, motivo per cui ha confidato a Michele Cucuzza e, in seguito, ad Andrea Montovoli ciò che realmente pensa di lei. Tra i giudizi della Lessa si è inserita persino Licia Nunez, più volte etichettata dalla donna come “la ...

Fernanda Lessa con le paillettes - Clizia in pizzo : le donne del GF Vip osano nella terza puntata : Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip e le concorrenti hanno ancora una volta osato con i loro look. Fernanda Lessa ha puntato su un minidress a righe di paillettes, lasciando le gambe in mostra, mentre Clizia Incorvaia ha preferito il pizzo bianco.Continua a leggere

Gf Vip - Fernanda Lessa nella bufera : "Mi ha nominato la lesbica" - : Luana Rosato Il web chiede l'eliminazione di Fernanda Lessa che ha definito Licia Nunez "la lesbica": sarà anche lei espulsa dalla casa del Gf Vip 4? Scoppia il caos sul web in seguito ad alcune frasi pronunciate da Fernanda Lessa nella Casa del Grande Fratello Vip e ritenute inaccettabili dal popolo della rete. Il caos è scoppiato quando il collegamento con la Casa di Cinecittà si è concluso e gli inquilini si sono trovati a ...

Fernanda Lessa - le parole su Licia : caos - Panicucci e fidanzata furiose : Fernanda Lessa nei guai al GF Vip: le parole su Licia Nunez scatenano il caos Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip sembra essere finita nei guai. Le sue parole su Licia Nunez hanno decisamente scatenato il caos. Sui social sono in tanti a scatenarsi contro di lei, ma anche Federica Panicucci a Mattino 5 e […] L'articolo Fernanda Lessa, le parole su Licia: caos, Panicucci e fidanzata furiose proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Fernanda Lessa : “Ero un’ubriacona. Ma l’amore mi ha salvato. Mi ha conosciuta che bevevo ma mi è stato sempre vicino” : “Mai avrei creduto che sarei stata con un solo uomo per sempre, che avrei preso marito, ma lui è l’uomo della mia vita. L’ho capito appena l’ho visto. Mi ha conosciuto che bevevo, ero un’ubriacona e lui mi è stato sempre vicino“: parole di Fernanda Lessa che ha deciso di confidarsi con Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello. La showgirl brasiliana ha parlato della sua dipendenza dall’alcol e dell’amore che, dice, ...

Grande Fratello Vip 2020 : Fernanda Lessa nei guai? La frase omofoba : Fernanda Lessa al GF Vip si lascia sfuggire un termine omofobo: rischia la squalifica? Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip. E uno dei momenti più discussi è stato quello inerente alle nomination palesi delle concorrenti. In quella occasione, infatti, Antonella Elia ha attaccato molto duramente Fernanda Lessa, asserendo di non sopportare nemmeno il suo tono della voce. Una nomination che ha creato un bello scontro ...