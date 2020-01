Fernanda Lessa, gelo con Licia Nunez al GF Vip: “Io nominata da una lesbica” [VIDEO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo il caos scatenato dalle dichiarazioni di Salvo Veneziano e la recente faida nata tra Antonella Elia e Elisa De Panicis, tocca ora a Fernanda Lessa dare il meglio di sé nel già inviperito ambiente del Grande Fratello Vip. L’organico di concorrenti messi assieme da Alfonso Signorini non sta deludendo, e i difficili rapporti venutisi a creare tra gli inquilini sta dando le scintille sperate; è stata proprio la brasiliana a mettersi in luce con una nuova, scomposta dichiarazione, stavolta nei confronti di Licia Nunez. Parole che in poche ore si sono attirate l’antipatia e il giudizio implacabile dei social. “Antonella Elia ha convinto quella lesbica a nominarmi”: fanno discutere le parole di Fernanda Lessa al GF Vip, polemica contro Licia Nunez Parlando con Michele Cucuzza e Andrea Montovoli, Fernanda Lessa ha dunque discusso in privato le nomine in cui era ... Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip - Tucanina22 : Comunque Fernanda lessa credo abbia bisogno di sfogarsi ... e non dico altro #GFVIP - Caustica_mente : Sul “caso Fernanda Lessa” non sono con voi. Va redarguita perché non si identifica una persona con il suo orientame… -