Farmaci: la Francia limita l’uso di oppioidi, tramadolo prescritto per massimo 3 mesi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Oppiodi ‘sorvegliati speciali‘ in Francia, per scongiurare i rischi di dipendenza. L’Agenzia d’Oltralpe per la sicurezza dei Farmaci (Ansm) ha disposto che tutti i Farmaci antidolorifici contenenti tramadolo, un oppioide sintetico, siano prescritti per una durata massima di trattamento di 3 mesi. La decisione, che entrerà in vigore dal prossimo 15 aprile, è stata presa a seguito di un aggiornamento sul consumo di oppiacei in Francia. Dopo il ritiro del Di-Antalvic nel 2011, il tramadolo è diventato rapidamente l’antidolorifico più prescritto, superando anche i Farmaci a base di codeina. Finora poteva essere prescritto per un periodo massimo di un anno, ma diverse indagini hanno dimostrato che un trattamento così prolungato non era privo di conseguenze. Si è osservato che un uso problematico comporta dipendenza con segni di astinenza che si verificano ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

