Farmaci, contraccettivo a rischio: l’avviso di AIFA [NOME e DETTAGLI] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Avviso dell’Agenzia italiana del farmaco su Nexplanon*, un impianto contraccettivo ormonale non biodegradabile, a singolo bastoncino e durata d’azione prolungata, inserito a livello sottocutaneo. “Sono stati riportati casi di danno neurovascolare e migrazione dell’impianto dal sito di inserimento nel braccio o in rari casi nell’arteria polmonare, che possono essere correlati ad un inserimento in profondità o non corretto di Nexplanon”, rileva l’Agenzia del farmaco in una nota pubblicata sul suo sito, comunicando che allo scopo di “minimizzare ulteriormente il rischio di danno neurovascolare e di migrazione dell’impianto, sono state aggiornate le istruzioni di inserimento e di rimozione dell’impianto”. Nella nota si specifica che il braccio della paziente deve essere piegato all’altezza del gomito con la mano ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

SocialfarmaWeb : Socialfarma Tabloid – nuovo direttore Aifa, #vaccino contro colesterolo, manipolazione farmaci, primo… -