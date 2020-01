Facebook resta il social più amato dagli italiani | ma Instagram incalza da vicino

Pubblica su Facebook i video hard della sua ex. Arrestato per revenge porn : Andrea Pegoraro L’uomo, di 37 anni e con precedenti, non aveva preso bene la fine della relazione sentimentale durata circa due anni. I fatti sono avvenuti in provincia di Matera Aveva Pubblicato su Facebook video che riprendeva la sua ex ragazza in atteggiamenti intimi, inviandoli anche al padre a al fratello minore della donna e condividendoli su altre chat. La sua ex compagna l’ha denunciato e l’uomo è stato Arrestato con l’accusa ...