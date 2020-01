Europei pallanuoto, bis del Settebello: Francia battuta 10-7 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Europei pallanuoto maschile, Francia-Italia 7-10: seconda vittoria per il Settebello vicini al primo posto nel girone. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pallanuoto maschile, Francia-Italia 7-10. Bis del Settebello che continua il suo cammino a punteggio pieno nella fase a gironi della competizione e vede vicino il primo posto. Serve una vittoria contro la Georgia per cercare di non rischiare nulla e avere la possibilità di un tabellone in discesa. “Non è stata una grande prestazione – ha affermato il c.t. Campagna subito dopo il match – in alcune situazioni siamo stati bravi, in altre meno. In difesa, per esempio, bene la fase del pressing da migliorare quella zona. In attacco le soluzioni sono arrivate soprattutto a uomini pari. Il risultato ci ha premiato ma dobbiamo essere bravi ad adattarci ad ogni singola situazione“. Il racconto della ... Leggi la notizia su newsmondo

