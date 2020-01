Eurolega 2019-2020: l’Olimpia Milano cerca l’impresa sul campo ancora inespugnato del Maccabi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo una sconfitta da mettere in preventivo contro la capolista Efes, l’Olimpia Milano, in questa settimana di Eurolega, è pronta a un’altra trasferta, non tanto meno impegnativa, sul campo del Maccabi Tel Aviv. Gli israeliani, infatti, al momento si trovano al terzo posto nella classifica della massima competizione continentale, con 13 successi e 6 sconfitte, e non hanno ancora mai perso tra le mura amiche né in Europa, ove hanno ceduto il passo solo in trasferta, né in campionato, ove hanno conquistato tutti e 14 gli incontri disputati. Il Maccabi può vantare, innanzitutto, la miglior difesa dell’Eurolega, come testimonia il fatto che il loro defensive rating (90,5 punti subiti su 100 possessi) è il migliore di tutta la manifestazione. Il sodalizio di Tel Aviv, però, ha anche un ottimo attacco, per la precisione il quinto migliore della competizione (100,9 punti ... Leggi la notizia su oasport

