Euro 2020: gironi, calendario e date del torneo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Euro 2020: gironi, date e formula del torneo continentale con partite in programma in 12 città diverse Euro 2020 sarà la prima competizione continentale itinerante. Sarà infatti disputata, dal 12 giugno al 12 luglio 2020 in dodici città diverse. Ad ospitare le partite del torneo saranno Roma, Baku, San Pietroburgo, Copenhagen, Amsterdam, Bucarest, Londra (dove al Wembley Stadium si terrà la finale), Glasgow, Bilbao, Dublino, Monaco di Baviera e Budapest. Per l’Europeo 2020 non ci saranno Nazionali qualificate di diritto al torneo, come sempre riservato alle nazioni ospitanti. Le qualificazioni per la prossima competizione continentale si sono giocate da marzo a novembre 2019 e hanno espresso 20 delle 24 partecipanti alla fase finale della competizione, con la qualificazione delle prime due classificate dei dieci gruppi. Altre quattro Nazionali si qualificheranno attraverso la ... Leggi la notizia su calcionews24

