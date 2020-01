Eros Ramazzotti: “Rottura da Marica Pellegrinelli? Non sono depresso” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Eros Ramazzotti riparte dalla storia finita con Marica Pellegrinelli Nel luglio scorso Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli annunciavano la separazione dopo dieci anni vissuti assieme. Fra le pagine del settimanale Chi, il cantautore romano ricorda quei giorni e mette in chiaro un fatto: non è depresso. Quindi, aggiunge di considerare l’attuale momento come una rinascita, da fare insieme alle persone amate. È un periodo felice, caratterizzato dalle ripartenze. E nel suo caso ripartire significa abbracciare i suoi affetti più cari, ovvErosia i figli, a cui insegna il rispetto e il sorriso. Intanto Marica pare aver definitivamente voltato pagina, visto che da mesi frequenta lo stesso uomo, l’imprenditore Charley Vezza. Ciononostante, il rapporto tra Eros Ramazzotti e la sua ex moglie rimane sempre fondato sul rispetto. Le stesse parole pronunciate in occasione della rottura. Dai ... Leggi la notizia su kontrokultura

