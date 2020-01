Eriksen Inter, Marotta sempre a lavoro. Cena milanese con l’agente (Di venerdì 17 gennaio 2020) Eriksen Inter, Marotta continua a lavorare per portare il centrocampista agli ordini di Conte. Il dirigente a Cena con l’agente del giocatore Il lavoro di Beppe Marotta procede spedito per portare Christian Eriksen all’Inter. Il centrocampista è ormai da tempo il profilo individuato per rinforzare la mediana di Antonio Conte. Come fatto sapere da Gianluca Di Marzio, il dirigenze nerazzurro è stato a Cena con l’agente del giocatore, giunto oggi a Milano. Segnale di come l’ad voglia accelerare il maniera decisiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Eriksen-@Inter avanti tutta! cena milanese tra #Marotta e l’agente, le immagini esclusive alle 23.15 su @SkySport… - FabrizioRomano : Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, in missione a Londra: viaggio di mercato con Eriksen e Giroud nella lista nerazzur… - FabrizioRomano : Su @SkySport a Calciomercato l’Originale la cena di Beppe Marotta con l’agente di Eriksen: l’Inter si avvicina al c… -