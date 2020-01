Erdogan: “Dal 2020 avviamo perforazioni nel Mediterraneo. Per la Turchia è una nuova era” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Che puntasse al controllo del Mediterraneo l’aveva già chiarito con l’accordo stipulato con Sarraj, capo del governo libico, l’unico sostenuto dalla comunità internazionale. Un’intesa condannata apertamente condannata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e che per la Grecia “è una minaccia per la stabilità regionale”. Ma il presidente turco Erdogan passa ai fatti: quest’anno, ha detto, la Turchia avvia “attività di esplorazione e perforazione” nel Mediterraneo nelle zone inquadrate dall’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi con la Libia e “la nave Oruc Reis effettuerà inizialmente un’esplorazione sismica. Apriamo le porte a una nuova era – ha aggiunto – in cui la nostra produzione, le esportazioni e l’occupazione si rafforzeranno e durante la quale difenderemo i nostri diritti ed interessi sulla ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

