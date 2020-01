Energia: Graded, un’azienda campana nella rete internazionale per le rinnovabili (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’azienda partenopea Graded entra a far parte dell’ “IRENA Coalition for action”, rete internazionale creata nel 2014 dall’Agenzia per le energie rinnovabili assieme a 35 operatori del settore di tutto il mondo. NAPOLI, 16 GENNAIO 2020 – Accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite e sostenibili promuovendo una più ampia e rapida diffusione delle tecnologie rinnovabili: Graded, azienda napoletana attiva da oltre 60 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti ad alta efficienza sia per il settore pubblico che per quello privato, entra a far parte dell’ “IRENA Coalition for action”, rete internazionale creata nel 2014 dall’Agenzia per le energie rinnovabili assieme a 35 operatori del settore di tutto il mondo. Un organismo che conta attualmente 96 componenti tra aziende, associazioni industriali, Università statali, istituti di ricerca, enti ... Leggi la notizia su 2anews

