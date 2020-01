Emilia Romagna, Bonaccini fa video con il cartonato di Borgonzoni: “Evita confronto tv perché sulla Regione ha ben poco da dire” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Credo che non si voglia fare il confronto perché si parla d’altro: del governo del paese, dell’Europa. Forse perché sull’Emilia-Romagna si ha ben poco da dire”. Lo ha detto, in una diretta su Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato Pd alle elezioni del 26 gennaio, Stefano Bonaccini, commentando la decisione dell’avversaria leghista, Lucia Borgonzoni, di rifiutare l’invito di Sky per un faccia a faccia televisivo. Bonaccini non la nomina ma si fa affiancare nel video da una sua immagine di cartone.”Proprio in questi minuti – ha detto – sarei dovuto essere a Milano a registrare un dibattito televisivo con gli altri due principali candidati. Do atto a Benini (candidato del Movimento 5 stelle) di aver dato la propria disponibilità, come avevo fatto io, liberando l’agenda dai tanti impegni di campagna elettorale, ma la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

