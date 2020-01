Emergenza smog, l’allerta dell’esperto: “Evitate bici e jogging” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Evitare bicicletta e jogging nelle città inquinate di questi giorni che registrano picchi allarmanti di smog. Il consiglio arriva da Roberto Boffi, che dirige la pneumologia all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. “Bisogna evitare di fare sforzi fisici a meno di cento metri dalle vie più trafficate – spiega all’AGI il medico che ha condotto diversi studi sul tema con la sua équipe, l’ultimo dei quali in collaborazione con l’Humanitas di Rozzano – questo vale per tutti, non solo per le categorie più a rischio, come donne incinte, asmatici, anziani e cardiopatici che dovrebbero utilizzare le mascherine col filtro antiparticolato p3 in grado di trattenere più del 90% delle polveri fini e ultrafini. Non fa bene correre e andare in bici dove c’è molto inquinamento perché si iperventila e cosi’ si assorbono di piu’ le ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

