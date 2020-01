Elisabetta Gregoraci: "Nicola Savino mi ha esclusa da L'Altro Festival, sono basita" (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Cari amici e care amiche di Instagram, a malincuore, vi informo che ho appena saputo “a cose fatte”, che non farò parte del cast de “L’Altro Festival” così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai. Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra. sono basita e profondamente scossa per quanto accaduto anche perché non ho avuto la possibilità di difendermi poiché è stato fatto tutto alla mie spalle e sono ... Leggi la notizia su blogo

GalantoMassimo : Elisabetta #Gregoraci choc contro Nicola Savino (mi ha escluso perché Briatore sarebbe di destra). Avrebbe dovuto… - PaoloAruffo : RT @Gia_Uss90: BOMBA ELISABETTA GREGORACI SPUTTANA SAVINO che l'avrebbe fatta fuori da #LaltroFestival #Sanremo2020 - novasocialnews : Sanremo 2020, la furia di Elisabetta Gregoraci: 'Nicola Savino ha imposto mia esclusione dicendo che Briatore è di… -