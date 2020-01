Elisabetta Gregoraci, Nicola Savino l’ha cacciata da L’Altro Festival: “Sono basita” (FOTO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) In queste ore Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post su Instagram in cui ha pesantemente attaccato Nicola Savino. I due sarebbero dovuti essere co-conduttori del programma L’Altro Festival ma, a quanto pare, questo non accadrà mai. L’ex moglie di Flavio Briatore ha svelato tutto sui social ed ha detto che la colpa è del suo collega. Savino, infatti, pare si sia imposto con prepotenza affinché la donna non prendesse parte al programma a causa della sua precedente storia con Briatore. La Gregoraci si è mostrata profondamente ferita e turbata dalla notizia. Le accuse della Gregoraci contro Nicola Savino Elisabetta Gregoraci si è scagliata contro Nicola Savino accusandolo di averla fatta cacciare dal cast de L’Altro Festival. La donna ha detto che tutto era, ormai, pronto. La RAI aveva ufficializzato la sua presenza, tuttavia, all’ultimo momento pare che qualcosa ... Leggi la notizia su kontrokultura

streetloveitaly : RT @amaricord: Giornalisti contro Amadeus per aver annunciato i Big a Repubblica, il discorso maschilista di Amadeus sulla fidanzata di Val… - LiKytai8 : RT @ImolaOggi: All'ex festival della canzone italiana, solo kompagni, falce e martello. ?? RAI - Elisabetta Gregoraci ‘esclusa da Sanremo pe… -