Elisabetta Gregoraci lancia la bomba sui social: esclusa dall’altro Festival per volere di Nicola Savino. Motivi “politici” (Di giovedì 16 gennaio 2020) In questi giorni si era molto parlato della presenza di Elisabetta Gregoraci al Festival. In realtà a quanto pare, la notizia lanciata da Tvblog era vera in parte. Elisabetta infatti avrebbe dovuto esserci a Sanremo 2020 ma non sul palco dell’Ariston. Oggi è lei stessa che racconta quello che è accaduto. E’ vero, avrebbe dovuto esserci a Sanremo, all’Altro Festival il programma che andrà in onda di notte dopo il Festival condotto da Nicola Savino. Le cose, a detta della Gregoraci, erano state già stabilite ma poi il conduttore del programma ha chiesto in modo esplicito che la conduttrice non fosse al suo fianco. La Gregoraci ha raccontato sui social quello che sarebbe successo spiegando anche i motivi dell’esclusione. Elisabetta in una conversazione telefonica con Savino sarebbe stata informata di questa scelta. Il conduttore le avrebbe fatto capire che la sua ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

