Elisabetta Gregoraci contro Savino: “Mi ha esclusa dal Festival” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Con un lungo sfogo via Instagram Elisabetta Gregoraci si è scagliata contro Nicola Savino che, a suo dire, l’avrebbe esclusa da “L’altro Festival”, lo show in programma ogni sera dopo il Festival di Sanremo. Elisabetta Gregoraci contro Nicola Savino “Il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali”, ha scritto Elisabetta Gregoraci in un suo post su Instagram che sui social sta destando scalpore. Secondo la showgirl infatti, il noto conduttore avrebbe deciso di escluderla dalla trasmissione per via della presunta appartenenza politica del suo ex marito (Flavio Briatore) alla Destra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal) in data: 16 ... Leggi la notizia su notizie

