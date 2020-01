Elisabetta Canalis sexy oltre ogni limite e “inarrivabile”: la foto ‘rovente’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Elisabetta Canalis torna a infuocare Instagram. Solo qualche giorno fa la ex Velina mora di Striscia la Notizia si era mostrata in tutta la sua bellezza pubblicando una Storia con le gambe in primo piano. “Made in Sardegna ma cittadina del mondo” era stata la didascalia lasciata dalla Canalis sull’immagine delle sue gambe tornite, snelle e perfette. La foto era stata scattata dal naturopata, dove si è concessa un bel massaggio. Poi ha deciso di postare l’immagine delle sue meravigliose gambe. Che sono tutte in vista, coperte solo da leggerissimi collant. “Mi dici quale pozione hai usato?”, ha poi chiesto alla naturopata che ha replicato facendo un cuoricino. La nuova foto sexy invece arriva sempre da un posto di mare ma dalle Bahamas e in pochi minuti ha scatenato una pioggia di cuoricini e complimenti per una delle Veline più amate in assoluto. (Continua dopo la foto) Elisabetta ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

