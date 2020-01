Elezioni regionali Emilia Romagna: da Bonaccini a Borgonzoni, ecco quanto spendono i candidati in campagne Facebook (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mancano dieci giorni alle Elezioni regionali in Emilia Romagna, dieci giorni di campagna elettorale in cui i candidati si giocano le ultime carte per vincere una tornata contraddistinta da grande incertezza. Grazie alle nuove politiche di trasparenza di Facebook, siamo in grado di ricostruire quello che sta accadendo sui social, i temi sui quali si muovono i principali candidati in corsa per la presidenza e su cosa stanno puntando per spuntarla il 26 gennaio 2020. Su Facebook la candidata della Lega Lucia Borgonzoni è sicuramente la più attiva. Negli ultimi 7 giorni è arrivata a spendere 18mila euro in inserzioni. Cosa sponsorizza? Il suo programma elettorale? Non proprio. Tra le inserzioni attive ci sono news, post ironici contro le sardine e Mattia Santori, contro Alessandro Cecchi Paone, slogan, video con i suoi interventi in tv e post emozionali del tipo “buongiorno”, “caffettino”, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

