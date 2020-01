ELEZIONI/ Linguerri, Bonaccini Presidente,: la sfida per far valere i corpi intermedi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le ELEZIONI in Emilia Romagna rappresentano una sfida importante per quanti verranno eletti Consiglieri regionali dai cittadini. Leggi la notizia su ilsussidiario

sergiosilvestro : scrivi LINGUERRI Elezioni Regionali 26 gennaio -