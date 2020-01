Elezioni Emilia, salta il confronto tv su Sky tra Bonaccini e Borgonzoni: “La leghista non si presenta” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sembra essere definitivamente saltato il confronto televisivo, inizialmente in programma su Sky, tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. I due, assieme agli altri candidati alle Elezioni in Emilia-Romagna, avrebbero dovuto sfidarsi in diretta tv giovedì 16 gennaio. Il confronto doveva essere registrato alle ore 14, per poi andare in onda in prima serata. Ma, a meno di 24 ore dallo “showdown” televisivo, è saltato tutto. Dal Partito Democratico e dal Movimento Cinque Stelle fanno sapere che sarebbe stata Lucia Borgonzoni a tirarsi indietro. “Mi hanno appena detto – ha dichiarato Stefano Bonaccini – che la mia avversaria Lucia Borgonzoni non si presenta”. Poco dopo la conferma dal suo staff: “Noi avevamo subito confermato modificando un’agenda densa di impegni. È un’occasione persa”. La stessa versione è stata data dal candidato del Movimento Cinque Stelle Simone ... Leggi la notizia su tpi

CarloCalenda : Caro .?@maumartina? non attacca. Non è che voi vi ricandidate il peggior Governatore d’Italia senza alcun confronto… - CarloCalenda : 1-L'#EmiliaRomagna è una regione amministrata bene, lo dicono i numeri. 2-@sbonaccini è nettamente più preparato de… - VoltItalia : Mancano pochi giorni alla chiusura della campagna per Volt Emilia-Romagna e abbiamo bisogno del tuo aiuto! Questa… -