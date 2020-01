Elena Morali confessa: "Altro che Ferragni, se rinasco voglio essere Giulia De Lellis" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Novella Toloni La Morali è apparsa sui social per commentare il party di compleanno dell'influencer romana senza nascondere "l'invidia" provata per i regali ricevuti dalla De Lellis Anche i personaggi famosi provano "invidia" tra loro. Il "mito" dell'influencer bella, famosa e ricercata dai brand di mezzo mondo e ricoperta di regali offerti dagli sponsor fa gola un po' a tutte, anche a chi in televisione è già notoriamente conosciuta. Elena Morali non si vergogna ad ammetterlo e, attraverso alcuni video pubblicati nelle stories del suo profilo Instagram, ha manifestato tutta la sua invidia per Giulia De Lellis. Le foto e i video dell'esclusiva festa di compleanno organizzata da Andrea Iannone per i 24 anni di Giulia De Lellis hanno fatto il giro del web. Fiori e decorazioni ovunque, candele, una lunga tavola lussuosamente allestita come in un matrimonio e decine di invitati, ... Leggi la notizia su ilgiornale

LadyNews_ : #ElenaMorali confessa: 'Stavo insieme a #Scintilla e #DanieleDiLorenzo' - LiveNoneladUrso : Elena Morali e i suoi presunti tradimenti #noneladurso #rewind - MicheleGiorgini : Carlotta che strappa Massa da Marina è la muova Elena Morali che strappa Tassinari a Pasqualina #lapupaeilsecchione -