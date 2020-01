El Paìs: l’abiura del 4-3-3 (e l’anatema del 4-4-2) sono costati a Valverde l’esonero dal Barcellona (Di giovedì 16 gennaio 2020) È arduo non dare ragione Mourinho quando dice: «Chi capisce solo di calcio, non capisce niente di calcio». Basta osservare quel che sta accadendo in questi giorni a Barcellona dove – dopo due anni e mezzo e due campionati consecutivi vinti – il club ha esonerato Valverde. Reo sì di essersi fatto eliminare in Champions da Roma e Liverpool, ma soprattutto di abiura. Abiura tattica, che poi vuol dire abiura storico-politica. L’addio al pressing alto e quindi l’addio al 4-3-3 in fase difensiva (gli schemi di gioco sono sempre riferiti alla fase difensiva). El Paìs dedica una pagina – la prima dello sport – al dilemma tattico che ha sconvolto il Barcellona e ha portato all’avvicendamento dell’eretico Valverde con l’ortodosso Setién. Ne ha scritto ieri Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport: ha scritto di allenatore identitario. La ... Leggi la notizia su ilnapolista

