E’ ufficiale, Trump sotto processo: è il terzo impeachment della storia degli USA, prima di lui solo Johnson e Clinton (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ stato formalmente aperto il processo contro il presidente Usa, Donald Trump, dopo la lettura in Senato dei due articoli di impeachment contro l’inquilino della Casa Bianca. L’accusa per Trump è di abuso di potere per aver spinto l’Ucraina a perseguire i suoi rivali politici e di intralcio al Congresso, per aver bloccato la testimonianza di alcuni membri del governo ed essersi rifiutato di consegnare i documenti richiesti dalla Camera nell’ambito delle indagini. La lettura degli articoli di impeachment è una procedura formale; il processo non inizierà prima di martedì prossimo. Trump è il terzo presidente della storia degli Stati Uniti ad essere sottoposto ad un processo di impeachment per “high Crimes and Misdemeanors“, come la Costituzione indica i crimini per i quali un capo dello stato può essere processato e, se trovato colpevole, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

