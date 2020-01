È morto Rocky Johnson, famoso wrestler canadese nonché padre dell’attore e wrestler The Rock: aveva 75 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) È morto a 75 anni Rocky Johnson, famoso wrestler canadese nonché padre dell’attore e wrestler The Rock, il cui vero nome è Dwayne Johnson. Rocky Johnson era nato nel 1944 ad Amherst, in Massachusetts, con il nome di Wayde Douglas Bowles. Negli Leggi la notizia su ilpost

