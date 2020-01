È morto il professor Pietro Migliaccio, il nutrizionista della televisione italiana (Di giovedì 16 gennaio 2020) nutrizionista e dietologo di fama, se ne va il professor Pietro Migliaccio. Il medico, conosciuto anche grazie alle sue numerose partecipazioni a programmi tv, è scomparso improvvisamente nella notte a Roma. A dare notizia della morte è stata via Facebook la conduttrice Barbara Palombelli: “La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lascia un vuoto immenso. 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv”.Nato a Catanzaro, Migliaccio si era laureato a Roma presso l’Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia, insegnava Scienza dell’Alimentazione ed era specialista in Gastroenterologia, esperto in Auxologia. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos Salute, il professore aveva lavorato fino a ieri sera quando per un malore ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : È morto il professor Pietro Migliaccio, il nutrizionista della televisione italiana - pecant1 : RT @HuffPostItalia: È morto il professor Pietro Migliaccio, il nutrizionista della televisione italiana - zazoomblog : È morto il professor Pietro Migliaccio nutrizionista della tv - #morto #professor #Pietro #Migliaccio -