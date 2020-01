Dopo l'addio dei Sussex, la regina Elisabetta guarda avanti: cerca personale - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Novella Toloni Reduce dallo storico vertice per risolvere il "Megxit", Elisabetta II si appresta a cominciare un nuovo anno commerciale, reclutando personale estivo per Buckingham Palace e per il castello di Windsor La regina Elisabetta II ne è certa: l'addio di Harry e Meghan alla Gran Bretagna non influirà sull'appeal che la monarchia ha sui turisti. La famiglia reale è pronta a rimettere in moto la macchina commerciale in vista della stagione calda del turismo, lasciandosi alle spalle - almeno per il momento - la difficile crisi interna innescatasi con la rinuncia di Harry e Meghan ai doveri reali. La dipartita dei duchi di Sussex non sembra dunque preoccupare - almeno dal punto di vista economico - la famiglia reale. Secondo un sondaggio di YouGov, la regina Elisabetta, il principe William e Kate Middleton sono ancora i preferiti dal popolo inglese e non solo. La tanto ... Leggi la notizia su ilgiornale

forumJuventus : In bocca al lupo per il tuo futuro dopo l'addio al calcio @sissokomomo ???? - _luigicontu : Addio a Giampaolo Pansa, un maestro per tutti noi. Ha cambiato il lodo di raccontare la politica. Lo ricordo ai con… - RougePrada : RT @PasdaranFiSud: @Cartabiancarai3 @BorgonzoniPres E chi se ne frega. Il vostro 'paese' 30 anni fa era la 6° potenza economica mondiale. D… -