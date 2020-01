Don Matteo 12, Terza Puntata: Torna il Capitano Tommasi! (Di giovedì 16 gennaio 2020) Don Matteo 12, trama Terza Puntata: il Capitano Tommasi Torna a Spoleto, ma qualcosa in lui è drasticamente cambiato a causa di un precedente incidente. Questo può dare vita a seri problemi soprattutto con Lia… Don Matteo è arrivato alla Terza Puntata della sua dodicesima stagione. Un ritorno molto gradito accompagna questa nuova Puntata, che racconta anche un periodo festivo e particolare per Don Matteo. Si tratta di quello pasquale, ma i colpi di scena sono ugualmente dietro l’angolo. Prima di vedere cosa sta per succedere, rinfreschiamoci la memoria con quanto accaduto nella Puntata precedente. Don Matteo 12: dove eravamo rimasti Dopo essersi ripreso dall’incidente, Don Matteo deve fare i conti con un altro evento poco piacevole. Come accaduto con la giovane Sofia, nella sua canonica arriva la piccola Ines. La bambina è accompagnata da sua nonna, che racconta di ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

Raiofficialnews : 'Ogni puntata è dedicata ad uno dei 10 comandamenti'. Non nominare il nome di Dio invano, il secondo episodio di… - _Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Don Matteo - Stagione 12 Episodio 2 - Non nominare il nome di Dio invano (Fiction) #StaseraInTV 16/01/2020 #PrimaSerata #donm -