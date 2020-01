Don Matteo 12 anticipazioni terza puntata, torna il capitano Tommasi: si è fidanzato con Bianca (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le anticipazioni di Don Matteo 12 annunciano il ritorno di uno dei personaggi più amati di questa longeva fiction. Infatti, nella terza delle dieci puntate della serie televisiva con protagonista Terence Hill, in onda su Rai 1 giovedì 23 gennaio, tornerà il capitano Tommasi. Un bruttissimo colpo in testa stravolgerà i ricordi di Giulio, il quale crederà di essere il capitano di Spoleto. Il suo strano atteggiamento farà preoccupare tantissimo il maresciallo Cecchini e Don Matteo, costretti ad assecondarlo. Come la prenderà il capitano Olivieri? anticipazioni Don Matteo 12, trama terza puntata Le anticipazioni di Don Matteo 12, in onda in prima serata giovedì 23 gennaio su Rai 1, garantiscono clamorosi colpi di scena. La terza puntata s’intitola ‘Ricordati Di Santificare Le Feste’. In occasione della Pasqua, a Spoleto tornerà a sorpresa Giulio Tommasi con la moglie Lia e ... Leggi la notizia su kontrokultura

Raiofficialnews : 'Ogni puntata è dedicata ad uno dei 10 comandamenti'. Non nominare il nome di Dio invano, il secondo episodio di… - IlContiAndrea : Da Amici a #DonMatteo12, passando per Violetta e il Sud America. Sognando un film di fantascienza. Ecco… - _Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… -