Don Matteo 12 | anticipazioni terza puntata 23 gennaio | torna il capitano Tommasi e perde

Don Matteo 12 - anticipazioni 23 gennaio : terza puntata con Simone Montedoro : Don Matteo 12 anticipazioni, trama prossima puntata del 23 gennaio 2020 La terza puntata di Don Matteo 12 sarà ricca di colpi di scena e segnata da graditi ritorni. Terence Hill tornerà protagonista giovedì prossimo 23 gennaio, alle 21.25 su Rai1, con una nuova puntata della fiction. Il re Mida degli ascolti accoglierà a braccia aperte Simone Montedoro che tornerà nella nuova puntata di Don Matteo 12 nei panni di Giulio Tommasi. Un ...

Don Matteo 12 - Terza Puntata : Torna il Capitano Tommasi! : Don Matteo 12, trama Terza Puntata: il Capitano Tommasi Torna a Spoleto, ma qualcosa in lui è drasticamente cambiato a causa di un precedente incidente. Questo può dare vita a seri problemi soprattutto con Lia… Don Matteo è arrivato alla Terza Puntata della sua dodicesima stagione. Un ritorno molto gradito accompagna questa nuova Puntata, che racconta anche un periodo festivo e particolare per Don Matteo. Si tratta di quello pasquale, ma ...

Don Matteo 12 - Maurizio Lastrico : “Abbiamo una grande responsabilità” ESCLUSIVA : Questo articolo Don Matteo 12, Maurizio Lastrico: “Abbiamo una grande responsabilità” ESCLUSIVA è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Con il ritorno di una delle serie tv italiane più longeve e amate, Don Matteo 12, abbiamo chiesto a Maurizio Lastrico, che interpreta il pm Marco Nardi, cosa c’è in serbo per lui. Gennaio 2020 ha visto il ritorno in tv di Don Matteo arrivato alla stagione 12 e abbiamo ...

Don Matteo 12 : trama della seconda puntata - stasera su Rai1 : Terence Hill e Don Matteo 12 tornano stasera su Rai1 alle 21:25 la seconda puntata di quella che sarà l'ultima stagione: la trama. Don Matteo 12 torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la seconda puntata, che si spera mantenga i numeri dell'esordio in fatto di ascolti: oltre 7 milioni di spettatori e 30 punti di share, il vincitore assoluto dello scorso giovedì sera. La trama del secondo episodio ci racconta di Don Matteo che accoglie in canonica ...

Don Matteo 12 : le Anticipazioni della Seconda Puntata con Terence Hill - stasera su Rai 1 : Dopo il boom di ascolti per la prima Puntata della dodicesima stagione, stasera andrà in onda su Rai 1 il secondo appuntamento con la storica fiction in cui Terence Hill veste i panni del sacerdote investigatore.

Stasera in tv giovedì 16 gennaio 2020 - programmi e film : Don Matteo - Coppa Italia : Parma-Roma - Cado dalle nubi : Stasera in tv 16 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Cosa prevede la guida di Stasera in tv 16 gennaio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la ...

Terence Hill - conoscete il figlio? Chi è il primogenito di Don Matteo [FOTO] : Terence Hill è tornato sul piccolo schermo e veste, per la gioia dei tanti fan, nuovamente i panni dell’amatissimo Don Matteo. Dell’attore si conosce poco, la sua vita privata è sempre stata molto lontana dai riflettori. Sono infatti molti a non sapere che ha un figlio che gli somiglia tantissimo. (Continua dopo la foto) Chi è il figlio di Terence Hill Si chiama Jess ed è nato dalla relazione con l’attrice Lori Zwicklbauer. Ha ...

Don Matteo - Mariasole Pollio si confessa : “Sono molto gelosa del mio privato” : Diciassette anni a luglio, Mariasole Pollio è una delle attrici del momento. Da tre anni personaggio fisso della serie Don Matteo, la giovane napoletana, molto conosciuta anche per il suo vlog su YouTube e presente su Instagram con un profilo Instagram seguitissimo, si è confessata al settimanale Grazia. Protagonista della copertina dell’ultimo numero del magazine, ha detto la sua su un argomento che la riguarda da vicino. Di cosa stiamo ...

Don Matteo 12 - le anticipazioni della seconda puntata della nuova stagione : Don Matteo 12, le anticipazioni della seconda puntata della nuova stagione Dopo il grande successo della prima puntata, che ha tenuto incollati allo schermo oltre 7 milioni di telespettatori, Don Matteo è pronto al bis. L’amatissimo personaggio interpretato da Terence Hill è tornato con una nuova stagione, la numero 12, e tante nuove avventure. La serie tv è una produzione di Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e realizzata da ...

Nathalie Guetta a Vieni da me : Don Matteo chiude con questa serie in onda? (Foto) : Don Matteo prosegue o quella in onda sarà l’ultima serie? E’ Nathalie Guetta a rispondere alla domanda di Caterina Balivo a Vieni da me (Foto). Unica come sempre Nathalie Guetta durante le sue interviste ci fa sorridere ed emozionare e oggi ha raccontato del suo passato, della sua vita a Parigi e ovviamente della serie che l’ha resa famosa. Commenta subito che lei è famosa solo in Italia perché in Francia non la conosce nessuno. Infatti, nel ...

Don Matteo 12 : il ritorno del capitano Tommasi nella storica fiction di Rai 1 : Finalmente, vedremo Simone Montedoro tornare a vestire i panni del capitano Giulio Tommasi! Scopriamo insieme quando.

Caterina Balivo - Natalina di Don Matteo si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo accoglie nello studio di Vieni da Me, Nathalie Guetta, meglio nota come Natalina, la perpetua di Don Matteo. L’attrice si racconta nell’intervista della Cassettiera. Svela il destino, per il momento ancora incerto, di una delle fiction più famose d’Italia, ricorda l’esperienza di Ballando con le Stelle e parla anche della sua vita a Parigi e della sua ammirazione per il Presidente Macron. A proposito di ...

Don Matteo 12 - anticipazioni trama seconda puntata della fiction con Terence Hill : Dopo l’esordio da 7 milioni 5mila telespettatori con il 30.56% di share torna giovedì 16 gennaio su Rai 1 alle 21.25 Don Matteo 12 con il secondo dei 10 minifilm che costituiscono la nuova stagione della fiction con Terence Hill. Il titolo della seconda puntata è Non nominare il nome di Dio invano. Don Matteo 12, le foto dal set della nuova stagione e i protagonisti Terence Hill (Don ...

Don Matteo 12 - Natalina ammette : “Ero in ansia per una puntata” : Anticipazioni Don Matteo, Nathalie Guetta racconta: “Ero in ansia per un episodio, ma poi…” Seconda puntata della nuova stagione di Don Matteo stasera, giovedì 16 gennaio 2020, su Rai1, con Terence Hill e Nathalie Guetta, ma anche altri attori molto noti per il pubblico della fiction. E proprio in vista del secondo episodio di Don Matteo 12, l’attrice di Natalina, presente nella serie tv fin dalla prima stagione, ha ...