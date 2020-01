Don Marino Ruggero: il prete che ha nascosto fino all’altroieri i pedofili di Padova (Di giovedì 16 gennaio 2020) È iniziato lunedì davanti al tribunale ecclesiastico di Padova, per “comportamenti non consoni… inerenti agli impegni derivanti dall’obbligo del celibato per i preti” il processo canonico nei confronti di don Marino Ruggero, sacerdote Padovano dimessosi il 2 gennaio scorso da parroco di San Lorenzo in Roncon ad Albignasego (Padova). Lo rende noto la diocesi euganea, che ha avviato il procedimento su mandato del vescovo, mons. Claudio Cipolla. A don Ruggero, “alla luce di precise accuse avvalorate da prove – precisa la nota – vengono contestati comportamenti non consoni allo stato clericale, inerenti agli impegni derivanti dall’obbligo del celibato per i preti”. Don Marino Ruggero: il prete che ha nascosto i pedofili fino all’altroieri Il sacerdote, in difesa del quale i parrocchiani nei giorni scorsi avevano espresso ... Leggi la notizia su nextquotidiano

guidoferrario2 : Un nuovo articolo 'Don Marino Genova, 13enne abusata: “Per il pm ero consenziente” - raffaellacarlot : Masturbava 14enne in sagrestia, il prete si difende: “Era consenziente” - infoitinterno : Don Marino, il vescovo lo striglia: «Preti pedofili? Fai subito i nomi alla Procura» -