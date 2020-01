Domani, all’Astra, Selfie, il film girato a Rione Traiano e dedicato alla memoria di Davide Bifolco (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sarà proiettato Domani, al cinema Astra, Selfie, il film documentario di Agostino Ferrente girato da due ragazzini del Rione Traiano. La pellicola torna a Napoli dopo aver ricevuto la nomination a Miglior Documentario agli Efa, European film Award del 2019, gli Oscar del cinema europeo. dedicato a Davide Bifolco girato in soggettiva da due sedicenni, racconta la loro resistenza allo spaccio della droga. In un ambiente in cui, a farla da padrone, sono l’abbandono scolastico e la mancanza di lavoro. Cose che spingono sempre più i giovani verso la criminalità. I due ragazzi si raccontano e si riprendono con gli smartphone. Ricordano la morte violenta e tragica del loro amico e coetaneo Davide Bifolco, ucciso nel 2014 da un carabiniere nel coro di un inseguimento, proprio al Rione Traiano. Selfie è dedicato a lui. I premi ricevuti Il film è stato presentato nella sezione Panorama ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Domani, all’Astra, Selfie, il film girato a Rione Traiano da due ragazzi sedicenni e dedicato alla memoria di David… -