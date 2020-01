Dolore e lacrime ad Altofonte al funerale di Marco La Barbera (FOTO e VIDEO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Altofonte – Monumenti colmi di Dolore e lacrime quello che si sono consumati ad Altofonte durante il funerale di Marco La Barbera. Il ragazzo, 31 anni, è morto in seguito alle gravi ferite riportate in seguito a uno incidente frontale tra due auto lungo la Sp5 che da Altofonte conduce sino a Piana degli Albanesi. L’incidente è avvenuto durante la notte del 14 gennaio. In centinaia hanno preso d’assalto la chiesa madre della città del Parco per rendere l’ultimo doloroso saluto a Marco. Oltre ai familiari, distrutti, tantissimi amici, parenti. Tanti anche i compagni di squadra, la ASD San Giorgio Piana, in cui Marco militava. L’incidente proprio mentre tornava dall’allenamento. “Il ricordo di Marco lo tiene vivo – ha detto il sacerdote che ha celebrato il funerale di Marco La Barbera – . Serve fede, solo così il Dolore diventa ... Leggi la notizia su direttasicilia

Faust89823700 : RT @Alike1250: Non invidiare il mio sorriso, mi è costato molte lacrime per guadagnarlo. Non invidiare il mio amore, mi è costato molto dol… - Alike1250 : Non invidiare il mio sorriso, mi è costato molte lacrime per guadagnarlo. Non invidiare il mio amore, mi è costato… -