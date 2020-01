Dolittle: recensioni disastrose per il film con Robert Downey Jr., 12% su Rotten Tomatoes! (Di giovedì 16 gennaio 2020) Scaduto l'embargo per Dolittle, il nuovo film con Robert Downey Jr., parte il linciaggio da parte della stampa americana che lo fa a pezzi, su Rotten Tomatoes arriva appena al 12 per cento. Doccia gelata per Dolittle che viene preso a 'pomodori in faccia' con recensioni disastrose e un misero 12 per cento di giudizi positivi su Rotten Tomatoes. Una vera e propria debacle per il film con Robert Downey Jr. che si attesta come la peggiore uscita in questo scorcio di inizio anno, capace di superare le altrettante terribili premiere di The Grudge e Like a Boss, fermi al 17 e 18 per cento. Resta da vedere però se riuscirà a scalare posizioni o meno, ma da quel che è uscito in rete dopo la fine dell'embargo c'è poco da stare sereni. ... Leggi la notizia su movieplayer

GamingToday4 : Sono presenti recensioni su Dolittle, guarda cosa dicono i critici -