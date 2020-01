Disintegration: annunciate le date di closed beta e open beta del nuovo progetto del creatore di Halo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Private Division annuncia la beta tecnica esclusiva di Disintegration, il nuovo sparatutto in soggettiva sviluppato dallo studio V1 Interactive e dal co-creatore di Halo Marcus Lehto che sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC martedì 28 gennaio 2020 dalle 17.00 alle 9.00 (di mercoledì 29) e mercoledì 29 gennaio 2020 dalle 17.00 alle 9.00 (di giovedì 30 gennaio).In data 31 gennaio e 1 febbraio la beta sarà invece pubblica, sempre per PS4, Xbox One e PC. Durante le fasi beta sarà possibile provare 2 delle 3 frenetiche modalità multigiocatore che saranno disponibili al lancio del gioco completo.In Retrieval, la prima modalità di gioco, 2 squadre competeranno in 2 round. In ognuno di questi una squadra cercherà di portare a destinazione un oggetto che potrà essere trasportato solo dagli uomini a terra mentre l'altra squadra sarà in difesa. Nella seconda modalità, Control, le 2 squadre si ... Leggi la notizia su eurogamer

