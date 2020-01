DIRETTA Maccabi-Olimpia Milano, Live Eurolega basket 2020: orario, tv, programma e streaming (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ancora Eurolega per l’Olimpia Milano, che in 48 ore, dopo l’Anadolu Efes a Istanbul, affronta il Maccabi a Tel Aviv, in uno degli impianti più caldi d’Europa, lo Yad Eliyahu, oggi noto per ragioni di sponsorizzazione anche come Menora Mivtachim Arena, dal nome della compagnia assicurativa israeliana quotata alla Borsa di Tel Aviv. Tre sono i giocatori del Maccabi con un passato nei campionati italiani: Jalen Reynolds, a Recanati (A2 Est) nell’annata 2016-2017 e a Reggio Emilia (A) in quella successiva, Othello Hunter (a Sassari nella stagione 2010-2011 e poi a Siena in quella 2013-2014), Aaron Jackson (poche partite alla Virtus Bologna nel 2010). La classifica parla chiaro, e dice terzo posto in coabitazione con CSKA Mosca e Barcellona a quota 13 vittorie e 6 sconfitte, contro il record di 10-9 di Milano. All’andata l’Olimpia vinse un’autentica ... Leggi la notizia su oasport

