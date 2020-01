Dinner cancelling, ecco cos’è e come funziona la dieta di Fiorello. L’esperto: “Ha basi scientifiche solide e porta benefici se fatta in modo controllato” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Salto la cena, digiuno per sedici ore e dimagrisco. funziona così la dieta con cui Rosario Fiorello ha (ri)raggiunto l’invidiabile forma fisica messa in mostra su RaiPlay. Si chiama dieta del digiuno intermittente e concentra tutta l’assunzione di cibo in otto ore e lasciando lo stomaco vuoto per il resto della giornata. Aiuta a perdere peso? “Sì, è una dieta con basi scientifiche solide che porta benefici” spiega al Fattoquotidiano.it Alberto Benetti, specialista in medicina interna e referente internista del centro dei disturbi dei comportamenti alimentari dell’ospedale San Paolo e Carlo di Milano, “se però viene fatta come ha fatto Fiorello, cioè in modo controllato ed equilibrato e non fai da te”. Il digiuno intermittente prevede nell’alimentazione delle fasi più o meno prolungate di digiuno che si accompagnano ad un’abbondante idratazione e a cui si alternano pasti equilibrati e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Dinner cancelling, ecco cos’è e come funziona la dieta di Fiorello. L’esperto: “Ha basi scientifiche solide e porta… - MatteoMarchini5 : Dinner cancelling, ecco cos’è e come funziona la dieta di Fiorello. L’esperto: “Ha basi scientifiche solide e porta… -