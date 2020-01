Diletta Leotta prima e dopo, si è rifatta? Il cambiamento è incredibile [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Diletta Leotta è pronta per il suo primo Sanremo; nei giorni scorsi c’è stata la conferenza stampa dedicata al Festival e la bella Diletta sedeva proprio accanto ad Amadeus. Che sia una delle donne più belle della televisione è indiscutibile, ma è sempre stata così? Forse prima era un po’ diversa, sempre bella, ma diversa. prima e dopo il cambiamento Ieri: Oggi: Insomma, la differenza è visibile, anche se la conduttrice, nel 2017, è intervenuta sull’argomento tra le pagine del settimanale Oggi e ha dichiarato: “Non ho modificato il mio aspetto. Nessuno somiglia a quando aveva 13 anni. Penso che ciascuno possa fare quello che vuole col suo corpo: non c’è nulla di male nel fare qualcosa fuori per stare bene dentro“. L'articolo Diletta Leotta prima e dopo, si è rifatta? Il cambiamento è incredibile FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

IlContiAndrea : Ci sono trattative in corso per alcuni ospiti #Sanremo2020 per ora Amadeus svela quelli certi e con contratto già f… - CristinaDaRold : @Viceitaly storici più belli del TG1' (Laura Chimenti), per dimostrare di non essere “solo una ragazza che si può o… - ErikaMandorlini : RT @Sbonfy: Diletta Leotta e la fidanzata di Valentino Rossi a Sanremo, tanto perché in Italia sempre prima l'intelligenza di tette e culo. -