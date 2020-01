Dieta antigelo di Coldiretti: antiossidante e ricca di fibre (Di giovedì 16 gennaio 2020) Quando scegliamo cosa portare in tavola dobbiamo essere consapevoli del fatto che la Dieta dovrebbe cambiare a seconda del periodo dell’anno, in modo da permettere al corpo di affrontare al meglio le peculiarità delle singole stagioni. Nel caso dell’inverno, come consigliato dagli esperti di Coldiretti, bisognerebbe adottare una Dieta contraddistinta innanzitutto dall’aumento delle calorie consumate. Per ottimizzare la capacità di far fronte allo stress provocato dal cambio stagione, è opportuno dare spazio ad alimenti ricchi di sostanze antiossidanti. Entrando nel dettaglio si possono citare gli spinaci, la zucca e le zucchine, eccellenti fonti di vitamina A. Da non trascurare sono anche i benefici di aglio e cipolla. Gli esperti consigliano, se possibile, di consumarli crudi. In questo modo si ha infatti modo di apprezzare al massimo la loro efficacia ... Leggi la notizia su dilei

Ag_RiverFlash : INFLUENZA: CON PICCO MALATI ARRIVA DIETA ANTIGELO - HelpConsumatori : #Influenza, con picco malati arriva dieta antigelo. I consigli di Coldiretti - GiornaleLazio : INFLUENZA: COLDIRETTI, CON PICCO MALATI ARRIVA DIETA ANTIGELO -