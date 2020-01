Dialogo tra Montalbano e Galluzzo sulla Finanziaria (Di giovedì 16 gennaio 2020) Doppo la discussiona sul Messa che eri stata rimandata a ginnaio eri passata Galluzze che aviva nformata il Cummissario che chilla delle maggiorantia di guberna s’erino apparata sulla Finanziarie. Muntilbano eri l’unica pirsone in Itaglia che non lo sapiva: pirchia non haviva feisbucche sul tilifonina. “I cittadina sugno cuntente: macari ura il Muviminta hevi facta un boni labura per l’Itaglia” , sintititiai Galluzze simpre plus dimaiana e gubernative. Muntilbano: “Ma chi nuvità ci sugno?”. Galluzze: “Un primisi havimmo evitata le clausula dell’Ivee… “. M: “E che chesta mi pari una bona notitie”. G: “Poia havimma cuminciata con i primera pruvvidiminta grinna”. M: “Chi fussira chista grinna?”. G: “Sugno chilla cusa che vanna nelle stissa diritiona dell’Abbienta”. M (che alli vulta faciva il Catarelle): “Ma sugno per i puca abbienta?”: G: “No, macari pe chilla che sugno abbienta”. M: “Ah, ... Leggi la notizia su ilnapolista

