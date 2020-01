Denver ed Elisa: scontro al Grande Fratello Vip durante la pubblicità (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cosa c’è stato fra Andrea Denver ed Elisa De Panicis in passato? Se la ragazza ha parlato di “storiella che va avanti da un anno e mezzo”, lui l’ha liquidata con “ci sono stati quattro rapporti intimi”. Sembrerebbe infatti che Andrea Denver ed Elisa De Panicis si siano conosciuti negli Stati Uniti circa due anni fa ed abbiano fatto l’amore quattro volte quando si sono incrociati per caso a Miami, New York e Milano. Poco prima di entrare al Grande Fratello Vip, Andrea avrebbe chiesto ad Elisa un incontro anche a Roma, ma la ragazza avrebbe rifiutato. Denver attacca Elisa durante la pubblicità Denver ed Elisa, dopo aver parlato in diretta del loro rapporto, durante una pausa pubblicitaria hanno duramente discusso ed il ragazzo ha sbottato contro la De Panicis accusandola di aver inventato storie false sul suo conto. Ecco come riporta il portale ... Leggi la notizia su bitchyf

zazoomnews : Grande Fratello Vip 2020 Elisa De Panicis contro Andrea Denver: «Fa il cagnolino di Rita Rusic per convenienza» -… - zazoomblog : Andrea Denver gela Elisa De Panicis al GF Vip: “Non c’è niente tra di noi!” - #Andrea #Denver #Elisa #Panicis - HachiSakura90 : Io sono veramente allibita da Denver,Elisa e Ivan che ridono,scherzano,baci e bacini come se nulla fosse. #GFVIP -