Del Genio azzarda: “Insigne da mezz’ala, come fa David Silva al City” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per Del Genio Insigne potrebbe giocare da mezz'ala come fa David Silva col City. Darebbe palleggio e qualità alla manovra, sarebbe una sorta di regista offensivo occulto, potrebbe sfruttare così e al meglio le sue qualità tecniche. Secondo il punto di vista di Del Genio il problema del Napoli è che non riesce a coprire l'area avversaria a differenza delle altre squadre che arrivano in attacco con molti giocatori. L'articolo Del Genio azzarda: “Insigne da mezz’ala, come fa David Silva al City” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

IPZS : 'La selezione #numismatica di quest'anno apre un nuovo decennio all'insegna della #sostenibilità, della buona… - GDS_it : La storia del siciliano #Aranzulla, umiltà e genio: 'Così ho creato il mio impero' - La7tv : #propagandalive Il cartoon del genio @Makkox a @welikeduel: 'Once upon a time in Vaticano' -