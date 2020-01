De Luca senza freni: dai bandi alla politica, ecco i suoi ‘impegni’ (VIDEO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – È un De Luca a 360° che non si sottrae alle domande dei giornalisti su più argomenti, quello che ha incontrato i rappresentanti della stampa questa mattina in occasione dell’avvio dei lavori per la riqualificazione del mercato rionale di via Piave. Oltre a presentare il progetto, invitando i venditori ambulanti ad avere un rapporto garbato ed educato con i residenti della zona, il presidente si è soffermato sulla presentazione dei bandi regionali destinati proprio al commercio e all’artigianato che per la prima volta includono anche i venditori ambulanti. Ciro Pietrofesa, che rappresenta la categoria, è stato invitato a prendere la parola durante la conferenza e ha pubblicamente ringraziato la regione Campania che è la prima in Italia a riconoscere nella categoria di imprenditori i venditori ambulanti. De Luca, che ha inserito il progetto di ... Leggi la notizia su anteprima24

