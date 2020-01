Damiano Cunego e un nuovo lavoro: “I 4 rimpianti nella mia vita. Ciccone sulla scia di Nibali. Belgi e olandesi fanno paura” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Gli anni 2000 del ciclismo italiano e internazionale, sono stati segnati da un corridore veronese che, in punta di piedi, ha fatto la storia delle due ruote conquistando un Giro d’Italia, quello del 2004, quattro tappe alla Corsa Rosa, la bellezza di tre edizioni del Giro di Lombardia, un’Amstel Gold Race, e la medaglia d’argento ai Mondiali di Varese 2008. Stiamo parlando di Damiano Cunego, campione del mondo juniores nel 1999, diventato professionista nel 2002 con la Saeco, passato successivamente in Lampre, per poi chiudere la carriera, al termine dei Campionati italiani del 2018, in maglia Nappo-Vini Fantini. Un ragazzo con tanti rammarichi, tra soddisfazioni mancate e piazzamenti che gli stanno ancora stretti. Terminata la vita da corridore, Damiano si è reinventato preparatore di ciclismo seguendo amatori e giovani. Le due ruote non hanno mai dimenticato quello ... Leggi la notizia su oasport

Damiano Cunego Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Damiano Cunego