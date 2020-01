Dal Pd a Leu, fino alla Lega. Eleonora Cimbro: «Mi ha fatto riflettere Diego Fusaro» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il trasformismo politico estremo. La figura di Eleonora Cimbro è stata molto discussa nelle ultime settimane. A far nascere le ‘polemiche’ – su una scelta di carattere politico-personale – è stata la sua adesione, sancita all’inizio dello scorso mese di dicembre, alla Lega di Matteo Salvini, con tanto di foto in compagnia di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Lei, ex deputata del Partito Democratico (poi scissionista con Articolo-1) e candidata alla ultime elezioni politiche (quelle del 4 marzo 2018) con Liberi e Uguali, ora è salita sul Carroccio. E ha una ‘dedica speciale’. LEGGI ANCHE > Il sindaco ex Lega capolista con Bonaccini che vuole solo un presidente capace Intervistata da Il fatto Quotidiano, Eleonora Cimbro, ha ringraziato une persona specifica che ha fortemente contribuito in questa sua scelta, diametralmente opposta rispetto alle battaglie sostenute ... Leggi la notizia su giornalettismo

