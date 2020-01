Dal megastore newyorkese alle ultime attrazioni del parco in Florida: tutte le novità dal mondo Harry Potter (Di giovedì 16 gennaio 2020) In attesa che – quest’estate – New York inauguri il più grande store al mondo dedicato a Harry Potter, sono tantissime le novità in arrivo per la saga di J. K. Rowling. A partire dalla maratona annuale delle 8 pellicole, in onda su Italia 1 in prima serata a partire da venerdì 17 gennaio. Le altre novità sono a misura di veri fan. Come la possibilità che concede Airbnb di soggiornare nella casa del maghetto, a Godric’s Hollow (si chiama De Vere House ed è comparsa nel settimo film). Tra gli appassionati celebri: i reali inglesi, tra i primi a visitare il Warner Bros. Tour di Londra, dove si sono svolte le riprese cinematografiche, e Mark Hamill (aka Luke Skywalker di Star Wars), che si è fatto immortalare con la T-shirt di Harry Potter and the Cursed Child, la pièce teatrale che da anni spopola nel West End, a Londra. Non mancano alcuni attori del franchise che ancora postano sui social ... Leggi la notizia su wired

